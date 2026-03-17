ಗೋಕಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಲ ಪತ್ತೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಸೇರಿ 7 ಜನರ ಬಂಧನ

ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

Arrested Accused
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
Published : March 17, 2026 at 3:33 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೋಕಾಕ್​ ನಗರದ ಶ್ರೀನಗರದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ‌, ನಡೆಸಿ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಅಸಲಿ ನೋಟು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಾವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಜಯಶ್ರೀ ಕಾಂಬಳೆ, ಮನಿಷಾ ಗಾಯಕವಾಡ, ಉಜ್ವಲಾ ಬಿಲಾನೆ, ಅನಂತ ನಲವಾಡೆ, ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ಪರಶುರಾಮ್ ಬಡಕರಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಜುನೇದಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ನರವಾಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಥಾಣೆ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ದಿಲದಾರ್ ಶೇಖ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯುನಿಟ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ದೇಸಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 1 ಕ್ಕೆ 4 ಪಟ್ಟು ಹಣ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅಸಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ₹500 ರ ನೋಟಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ 500 ರೂ. ನೋಟನ್ನು ಬಿಳಿ ಪೌಡರ್​ದಿಂದ ತೊಳೆದು ಉಳಿದ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ, ಅಸಲಿ ಹಣವನ್ನು ಜನರಿಂದ ಇಸಿದುಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಳೆಗಳಿರುವ ಬಂಡಲ್​ಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

