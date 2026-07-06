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ಇಂದಿನಿಂದ 7 ದಿನ ಮೋಹನ ಭಾಗವತ್​ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ: 2 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಘೋಷಣೆ!

ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನದ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮೋಹನ ಭಾಗವತ್​ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರಕರು, ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

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ಇಂದಿನಿಂದ 7 ದಿನ ಮೋಹನ ಭಾಗವತ್​ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 10:53 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ಜುಲೈ 10 ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಡಾ. ಮೋಹನ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನದ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಂದಿಳಿದ ಮೋಹನ ಭಾಗವತ್​ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರಕರು, ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಮೋಹನ ಭಾಗವತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಉದ್ಯಮಬಾಗ, ಗೂಡ್‌ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆನಗೋಳದ ಸಂತಮೀರಾ ಶಾಲೆ, ಉದ್ಯಮಬಾಗದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಫೌಂಡ್ರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್ ಜೋಶಿ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜು. 10 ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜು. 14ರವರೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್​ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿದ್ದು, ಜು.7ರಿಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರು, ಸಹ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರಕರು ಹಾಗೂ ಸಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಚಾರಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, 46 ಪ್ರಾಂತಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಘ ಪ್ರೇರಿತ 32 ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

2 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಘೋಷಣೆ: ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಲಿರುವ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉದ್ಯಮಬಾಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಫೌಂಡ್ರಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಸ್‌, ಅನಗೋಳದ ಸಂತಮೀರಾ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್‌ಶೆಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್‌ ಜೋಶಿ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದ ಸುತ್ತಲಿನ 2 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 6ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಮಾನವರಹಿತ ವಾಯುವಾಹನ(ಯುಎವಿ) ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರೋಷನ್‌ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಹಾಗೂ ನೋ-ಫ್ಲೈ ಝೋನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡ್ರೋನ್, ಯುಎವಿ, ಯುಎಎಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

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BHAGWAT TO STAY 7 DAYS FROM TODAY
BELAGAVI
7 ದಿನ ಮೋಹನ್​ ಭಾಗವತ್​ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವತ್​ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ
MOHAN BHAGWAT TO STAY IN BELGAUM

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