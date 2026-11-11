ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನ.13ರಂದು ಮೋದಿ ಆಗಮನ: ನೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ
PM Visit Bengaluru: ನ.13ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅವರ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 8:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗಿನ 7.5 ಕಿ.ಮೀವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಿನ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ನ.13ರಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ.13ರಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಡೇರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯಿರುವ ಆರ್.ಎ. ಮುಂಡ್ಕೂರ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಪದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಐಎಂಎಂಬಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ಗಣ್ಯರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬಳಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೋ ಫ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾವರೆಕೆರೆ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಾಗೂ ಐಎಂಎಂಬಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 1 ಕಿ.ಮೀ.ವ್ಯಾಪ್ತಿವರೆಗೆ ನ.13ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ 4ರವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನ.12 ಮತ್ತು ನ.13 ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಣ್ಯರು ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನಗರದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನ.12 ಮತ್ತು 13 ರಂದು ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ.
- ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ: ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ವೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
- ಐವಾಕ್ ರಸ್ತೆ: ಐವಾಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ
- ಲಲಿತಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ:- ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಎಂಆರ್ಸಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ
- ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ: ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದವರೆಗೆ
- ಲಾರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರಸ್ತೆ: ಎಂಆರ್ಸಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಜಹಂಸ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
- ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ: ರಾಜಹಂಸ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಂಜನಗೂಡು ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರಗೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡುವ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಇನ್ನು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ವಾಹನಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗೌತಮಬುದ್ಧ ವೃತ್ತ, ಎಂ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಮಹದೇವಪ್ಪ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೀತಾ ಕಾರ್ನರ್, ಟಿ.ಜಂಕ್ಷನ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ ವೃತ್ತ, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ-ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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