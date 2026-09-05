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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿಂಗಮ್ಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ: ಅಂಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಟಿ.ಎಸ್. ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಆಹಾರ ಬಂಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 10:10 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಟಿ.ಎಸ್. ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ನಿಂಗಮ್ಮ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಆಹಾರ ಬಂಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸದಂತೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಂಗಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

“ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳ ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕಲು ನಾನು ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ನಿಂಗಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Street Vendor Ningamma
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಮೂಲತಃ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಸಣ್ಣ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಪೂರಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅವರ ಅಂಗಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ನಿಧಿ (PM SVANidhi) ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ₹10,000 ಸಾಲ ದೊರೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಈ ಹಣದ ನೆರವಿನಿಂದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಮೆನುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಂಗಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಇದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು “ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.

“ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಇಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ PM SVANidhi ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಸುಮಾರು ಶೇ.46ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿಂಗಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರವುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಮೀಪದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ನಿಂಗಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಜುಲೈ 1ರಿಂದ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ‘ಸೇಫ್ ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್’ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 435 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 9,878 ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಒಳಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೋಟಿಸ್, ಪುನರ್ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.

2014ರ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದು, ಟೌನ್ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿವೆ.

ಇನ್ನು ನಿಂಗಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ತೆರವು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

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