ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ: ಆಕರ್ಷಕ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್; ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದಲೂ ಖರೀದಿ

ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಈ ದಂಪತಿ ಆಧುನಿತ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 21, 2025 at 8:35 AM IST

Updated : October 21, 2025 at 9:04 AM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್​. ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಒಳಹೊರಗೆ ದೀಪಗಳ ತೋರಣದಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮನೆ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ‌. ಜನರ ಅಭಿರುಚಿಯು ಸಹ ಬದಲಾಗಿದೆ‌‌. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ ಈ ದಂಪತಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸಬದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ದಂಪತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಉಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಾಂತ ಬೇಡಿಕೆ: ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ, ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗು ತುಂಬುತ್ತಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೀಪ, ಕಂಬದ ದೀಪ, ತುಳಸಿ ದೀಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದೀಪವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (ETV Bharat)

ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದೀಪ: ಇವರು ತಯಾರಿಸುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದೀಪ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳಂತಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ. ಎಲ್ಲಾ ದೀಪಗಳಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೆ, ದೀಪದ ಕೆಳ ಭಾಗದಿಂದ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಸಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚ ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೀಪ ಬಹಳ ಹೂತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.‌

ಜಿಪಂ ಸಿಇಓ ಬೆಂಬಲ: ಇವರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಓ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ (ETV Bharat)

ದೀಪ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ‌ ಮೋದಿ: 2023 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ 2023 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಸಹ ಮಡಿಕೆ‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುಡಿ‌ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್' ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೀಪ. ಗಣೇಶ ದೀಪ, ಹಂಸದೀಪ, ಪಿಲ್ಲರ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಅಂತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ.

ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ (ETV Bharat)

ಯಾವ ದೀಪಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನೂ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ.‌ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀಪ ಹಚ್ಚದೆ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಓಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್​ಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೂಲ‌ ಕಸುಬು ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಏನೂ ಬೇಕೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ತರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ದೀಪಾವಳಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆ, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ, ಹೋಂ ಡೆಕೋರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತೆವೆ. ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ‌ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಅಂತಾರೆ ಶಿವರಾಜ್.

ಕುಂಬಾರಿಕೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ (ETV Bharat)

ಇವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆಂಟ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ‌ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಟೀ ಕಪ್​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಾಮೂನ್ ಕಪ್​, ನೀರಿನ ಲೋಟಗಳ ಜೊತೆ, ಅಷ್ಟ ದೀಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಗೀತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Last Updated : October 21, 2025 at 9:04 AM IST

