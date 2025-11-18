ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 24 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಸೌರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಸಿದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು 'ಮಾದರಿ ಸೌರ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : November 18, 2025 at 2:47 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ 24 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ʻಮಾದರಿ ಸೌರ ಗ್ರಾಮʼ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ (ಎಂಎನ್ಆರ್ಇ) 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಲಭಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಿಎಲ್ಸಿ ಸಭೆಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡೂರು, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರು, ಮಾಸಣಗಿ, ವಿಜಯಪುರದ ತೆಲಗಿ, ಮೊರಟಗಿ, ಹೊನ್ನಟಗಿ, ಕಾಖಂಡಕಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ತೊಗಲಬಾಗಿ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರ, ಧಾರವಾಡದ ಹೆಬಸೂರು, ಯಲಿವಾಳ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಬನವಾಸಿ, ರಾಮನಗರ, ಮಜಲಿ, ಹೆಬ್ಳೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮುದಕವಿ, ಅಂಬಡಗಟ್ಟಿ, ಅಳಗವಾಡಿ, ಉಚಗಾಂವ್ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಗಟಿ, ಬಿಂಕದಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೊಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಸೌರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಗ್ರಾಪಂಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಿಎಂ ಸೂರ್ಯಘರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಿಎಂ ಕುಸುಮ್ ಬಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. (ಇದಕ್ಕೆ PPP/ESCO/ Budgetary grant model ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು). ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸೋಲಾರ್ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ವಿಲೇಜ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾನರ್, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಪಂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕವೂ ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಧೆಯ ಅವಧಿ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಬಳಸಿದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು 'ಮಾದರಿ ಸೌರ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಎನ್ಆರ್ಇ) ವತಿಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆಸ್ಕಾಂ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್; ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ