Published : January 25, 2026 at 4:55 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: "ಮಾಡೆಲ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರು ಲೇಔಟ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತಾ ಹೇಳುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಬಾರದು. ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ಗೆ ಗುಂಡೇಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಎಎಸ್ಪಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. 25 ದಿನ ಕಳೆದ್ರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆದರೆ ಅವರು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪೊಲೀಸ್ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗರೇಟ್ನಿಂದ ಸುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುವುದು ಸುಳ್ಳು. ಮಂಗಳವಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಐಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ?. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡೆಲ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ" ಎಂದರು.
"ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೌಲ್ಬಜಾರ್ ಸಿಪಿಐ ಸುಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಪ್ತ ಧೀರಜ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಟಿಲ್ಲು ಲಾಠಿ ಕಸಿದು ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿರುವ 43 ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ದೌಲನಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ: "ದೌಲ ಅಂತಾ ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಕೆ.ಜಿ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿಟಿಯ ವಾರ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜನ ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮೂವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ದೌಲನಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೌಲನಿಗೆ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ, ದೌಲನಿಂದ ಗಾಂಜಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಪಾಲಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಭಗವಂತ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಶಾಸಕನಾಗೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯ ಗುಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದೆ, ಅವರ ತಂದೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಗನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು, ತಂದೆಯ ಗುಣ ಮಗನಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾರಕ. ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ದೌಲನ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 50 ರಿಂದ 60 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲು ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ ದೌಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಾಂಜಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
