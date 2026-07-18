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ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ: ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಲೀಕ ಬಂಧನ

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜೇರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The murdered person and the accused
ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 18, 2026 at 4:13 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ‌ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೊಡದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಲೀಕ ಆತನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬುದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಬುದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿಡ್ಡೆನ್ನವರ(40) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ಊರಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ.

ಫಕೀರಪ್ಪನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಫಕೀರಪ್ಪ ಮಲಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜು‌ನ್​ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುತ್ತೀಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಫಕೀರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕಾಟ ಬಹಳ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಾರ ಇಡುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡವನೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​, ಫಕೀರಪ್ಪನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಪತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಕೀರಪ್ಪನ ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ ಪಿಡ್ಡೆನ್ನವರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮುರಗೋಡ ಪೊಲೀಸರು, ರಾಮದುರ್ಗ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪೂಜೇರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯಾದ ಫಕೀರಪ್ಪ ಪಿಡ್ಡೆನ್ನವರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಸೇರಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫಕೀರಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.‌ ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
MOBILE THEFT
ಮೊಬೈಲ್​ಗಾಗಿ ಕೊಲೆ
MURDER CASE

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