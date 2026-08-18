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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲ್ಮನೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ
ಮೇಲ್ಮನೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 1:18 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತೆರವಾಗಿದ್ದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಕೆ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತೆರವುಗೊಂಡಿದ್ದ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಬಹುಮತ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೇಲ್ಮನೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ
ಮೇಲ್ಮನೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ (ETV Bharat)

ಸಭಾನಾಯಕ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ದೇಶದ ನಟನಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಸೋಲು - ಗೆಲುವು ಕಂಡವರು. ತೇರದಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2013 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಾದರಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮೇಲ್ಮನೆ ಉಪಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು‌.

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಮಾಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಸಭಾಪತಿಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ದಾರಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಆಯಿತು. 1994 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಲು ಬಂದರು. ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ನಟನೆ ಬೇರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಎಡವದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಗಮನಾರ್ಹ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಸದಸ್ಯ ಬೋಜೇಗೌಡ, ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು‌ ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ‌ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಲಾಯರ್, ‌ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಟನಾ‌ ಬದುಕಲ್ಲಿ 400 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿ. ಎನ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಅವರ‌ ಜೊತೆ‌ ನಟನೆಗಾಗಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್​ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಇದೆ. ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ - ಉಮಾಶ್ರೀ ‌ನಟನೆಯ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಡೈಲಾಗ್‌ ಹೇಳಿದ ಬೋಜೇಗೌಡರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಎಂದು ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿದರು.

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TAGGED:

BENGALURU
COUNCIL DEPUTY CHAIRMAN
ಉಮಾಶ್ರೀ ಉಪಸಭಾಪತಿ
ಪರಿಷತ್ ಅಧಿವೇಶನ
MLC UMASHREE

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