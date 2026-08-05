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ನಿಮಗೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ: ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ: ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ನಾಗರಾಜ್​ ಯಾದವ ಆಗ್ರಹ

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಾ ವದಂತಿ ಎಂದು ಹೊರಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BASAVARAJ HORATTI and MLC NAGARAJ YADAV
ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜ್​ ಯಾದವ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 10:15 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಂದು ಕಡೆ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ನಾಗರಾಜ್​ ಯಾದವ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅರ್ಧ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ, ಆರೋಪಗಳು ಬಂದರೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 8 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕುರ್ಚಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು 8 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದವರು, ಹಿರಿಯರು. ಹೀಗಾಗಿ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಾ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಭಾಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹುಮತ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಾಗಿಯೇ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೀಠಿಕೆ ಆಗಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್​ ಯಾದವ್​ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 40 ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು 75 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್​ ಯಾದವ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಬಯಸಿದರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸವೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾವೇ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ: ಸಿಎಂ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ: ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ

TAGGED:

BELAGAVI
BASAVARAJ HORATTI
COUNCIL CHAIRMAN SEAT
ರಾಜೀನಾಮೆ
MLC NAGARAJ YADAV

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