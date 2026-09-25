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ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

MLC CHANNARAJA HATTIHOLI
ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 5:13 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ದೀಪಕ್ ಡಿ. ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಜು ಚವ್ಹಾಣ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿ, ಚನ್ನರಾಜ ವಿರುದ್ಧ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ತಣ್ಣಗಾದರು.

ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ದೀಪಕ್ ಡಿ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್‌ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ 77,360 ರೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದೇವು. 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದರು.‌ ಈ ವೇಳೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎದ್ದು ಬಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜು ಚವ್ಹಾಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚನ್ನರಾಜ ಹೊಡೆದರು. ಕಂಪನಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 200 - 500 ರೂ‌. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೇವು. ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ, ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲು 50 - 60 ಜನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದಿದ್ದರು. ರೈತರಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮರ್ ಲೋಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕ್ರಷರ್ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹಣ ತುಂಬದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮರ್ ಬದಲಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನನ್ನ 15 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 18 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ . ನಾನು ಆಗಲೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಗಲೀ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು‌.

ಆದರೆ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಏನೋ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯೂನಿಯನ್ ನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚನ್ನರಾಜ ಹೇಳಿದರು.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್‌ ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಾಧವ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
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ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ
MLC CHANNARAJA HATTIHOLI

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