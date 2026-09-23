ETV Bharat / state

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಒತ್ತಾಯ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MLC ABDUL JABBAR URGES INCLUSION OF JAGALUR TALUK IN THE DROUGHT LIST
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 23, 2026 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಬರ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ 177 ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ತೀವ್ರ ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಸೇರಿಸದಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.67 ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಜಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 42 ಸಾವಿರ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. 21 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 7,865 ಪರಿಹಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾದರೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗದ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಜಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಗ್ರಾಮವಾರು ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮರುಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಕುಸಿತದ ವಾಸ್ತವ ಅಂಕಿ- ಅಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಬೆಳೆ, ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೈತರು: ಅಡಕೆಗೂ ಬೇಕಿದೆ ನೀರು, ಬರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳಿವು!

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಸ್ಪೀಕರ್​​ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಇಂಡಿ, ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್​​ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಆಶೆ, ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ABDUL JABBAR URGES
ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು
ಬರ ಪಟ್ಟಿ
BENGALURU
MLC ABDUL JABBAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.