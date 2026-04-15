ETV Bharat / state

'ಈಗ ಬೇರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವು ಮುಂದೆ ಇವೆ': ಅಮಾನತಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

mlc-abdul-jabbar-reaction-after-being-suspended-from-the-congress-party
ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಬೇರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.‌ ಇದೊಂದು ರೇಸ್. ಈಗ ಅವರ ಕುದುರೆಗಳು ಮುಂದೆ ಇವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತಾದ ಬಳಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾಕೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರು ಇದ್ದೆವು. ಈಗ ಬೇರೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇದೊಂದು ರೇಸ್. ಈಗ ಅವರ ಕುದುರೆಗಳು ಮುಂದೆ ಇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. ಜಮೀರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಯ್ತು ಎಂದರು.

ನನಗೆ ಅಮಾನತಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ‌ ಮುಖಾಂತರವೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು ಬರಲಿ, ಬಂದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ದಾಖಲೆ, ಆಡಿಯೋ, ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸಲಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖಂಡರು ಆಗಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅದು ಏನಂತ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾವುದು ಅಶಿಸ್ತು, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಸಿಎಂ ಬಣದ ನಾಯಕರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಆವತ್ತು ಡಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಚುನಾವಣೆವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಅಂದೆವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತು. ಕುರುಬರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಎಂದರು.

TAGGED:

JABBAR SUSPEND FROM CONGRESS
BENGALURU
ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಮಾನತು
DAVANAGERE BY ELECTION
MLC ABDUL JABBAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.