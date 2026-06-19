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ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ: ಎಂಎಲ್ಸಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಒಟ್ಟು 11 ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಅಡ್ಡಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MLC D.S.Arun
ಎಂಎಲ್ಸಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 2:49 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 3:01 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಡ್ಡಮತದಾನವನ್ನು ನಾನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ‌‌. ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕರು ಮೊದಲು ತಾವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಕ್ಷ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ. ದೇಶದ 21 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಶಾಸಕರುಗಳೇ ಈಗಲೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ. ಶಾಸಕರುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಇದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ‌ ಈಗ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್​ ಪಿರಿಯಡ್​ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಅಮಿತ್​ ಷಾ, ನಡ್ಡಾ, ನಿತಿನ್ ನಬೀನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು‌.

ಎಂಎಲ್ಸಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ (ETV Bharat)

ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು‌ ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅದೇ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಸಿಎಂ ಈಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ‌. ಪ್ರಮುಖ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ನೀಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್​ನಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ಕೇವಲ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ‌ 100 ನಿವೇಶನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಸಿಎ ಸೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎ ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಳಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಿಎ ಸೈಟು ನೀಡುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ದರದಂತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್​ಆರ್ ದರಕ್ಕೇ ಸೈಟು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಡದಲ್ಲಿ 288 ಸಿಎ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸಿಎ ಸೈಟ್​ಗೆ ಎಸ್​ಆರ್ ದರ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿನೀವಲ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ಕಡೆ ಸಿಎ ಸೈಟು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ‌ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಸ್​ಆರ್ ದರ 1.70 ಕೋಟಿ‌ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರು ಎಸ್​ಆರ್ ದರದ ಶೇ 5 ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 8.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪಿಐಎಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಮೊನ್ನೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವುದು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಬಂಡವಾಳ‌ ತೆಗೆಯಲು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲು ಆಗದೆ ಈಗ ಪುನಃ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು‌. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್​ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ

Last Updated : June 19, 2026 at 3:01 PM IST

TAGGED:

MLC ELECTION
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ ಚುನಾವಣೆ
ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ
BJP MLAS
MLC D S ARUN

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