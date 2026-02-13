ETV Bharat / state

ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಪದೇ ಪದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು: ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

minister-dr-g-parameshwar
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 2:58 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು : ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಪದೇ ಪದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕವೂ ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಮುಖಂಡರು ಪದೇ ಪದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜನ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವುದೇ ಬೇರೆ. ನಾಯಕರು ಆಡಳಿತದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೇನು ಈ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ‌. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬಂಧನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಐಡಿಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲ್‌ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೂ ಹೋಗಿ ಬೇಲ್‌ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಾರಿಗಳು. ಒಂದು ಸರಂಡರ್ ಆಗುವುದು, ಇಲ್ಲ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಸರಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸದ್ಯ ಬೇರೇನೂ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ : ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, In principal ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜಸ್ಟೀಸ್ ಕುನ್ಹಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮ್ಯಾಚ್​ಗೆ ಮೊದಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. GBA ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಷ್ಟು ಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

