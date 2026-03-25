ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್!
ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
Published : March 25, 2026 at 10:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಇದೀಗ ನಾನಾ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ನಡೆಸುವ ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕರ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕರುಗಳ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಧಿವೇಶನ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೂಢಿ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸದನ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಚರ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿರೋದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಆದರೆ, ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನನಗೆ ಅದೇ ಡೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ?. ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ್ರು?. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಯಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕರ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶಾಸಕರ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಬರುವ ಮೇ, ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಚಿವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಎಂಎಲ್ ಸಿಗಳು, ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು, ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಎಂಗೂ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚರ್ಚೆಗೂ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಸರತ್ತು ಮಧ್ಯೆ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೋ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಶಾಸಕರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕಟ