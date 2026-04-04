ನಾಳೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ VS ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್​​​ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ: ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಶಾಸಕರ ಪಿಎಗಳ ಕ್ಯೂ!

ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್​ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಶಾಸಕರ ಪಿಎಗಳು (ETV Bharat)
Published : April 4, 2026 at 6:10 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಳಿನ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಪಿಎಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ ಪಿಜಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುವ ಧಾವಂತ. ಶನಿವಾರ ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಪಿಎಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಶಾಸಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಕೆಎಸ್​​ಸಿಎ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ‌.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮೂರು ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಎಸ್​​ಸಿಎ 188 ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ತಲಾ 3 ರಂತೆ ಸುಮಾರು 564 ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ಕೆಎಸ್​​ಸಿಎ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸಭಾಪತಿ ಸೇರಿ 75 ಎಂಎಲ್​ಸಿಗಳಿಗೂ ತಲಾ 3 ರಂತೆ 225 ಉಚಿತ ಐಪಿಲ್ ಟಿಕೆಟ್​​​ಗಳನ್ನು ಕೆಎಸ್​​ಸಿಎ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ‌. ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್​​​ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಭಾನುವಾರ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್​​ ಮಧ್ಯೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಶಾಸಕರು ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಪಿಎಗಳನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 3 ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫುಡ್ ಕೂಪನ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು, ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾದ ರವಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಮಗೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರ ಪಿಎಗಳು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿ ಉಂಟಾದ ಕಾಲ್ತುಳಿತಕ್ಕೆ 11 ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ, ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಕೆಎಸ್​​ಸಿಎ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು‌. ಇದೀಗ ಶಾಸಕರು ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಾಗಿ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು, ಉಚಿತ 3 ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ, ಶಾಸಕರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 5 ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲವಾ?. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ?. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ 5 ಸಾವಿರದಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.

ಇತ್ತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್​ಗೆ ಅಂಗಲಾಚಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳುಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಕಳುಹಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸೋಕು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇತರೆ ಶಾಸಕರೂ ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್​​ಗಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ‌. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ರಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಉಚಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್​​ಗೆ ಶಾಸಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿರುವ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಶಾಸಕರು ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

