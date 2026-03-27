ಶಾಸಕರಿಗೆ IPL ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 27, 2026 at 6:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಸಕರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟಂನ ಭಾಗ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಟವಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಚೇರ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಇಳಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೀಡರ್. ಜಮೀರ್, ನಜೀರ್ , ಜಬ್ಬಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಫೈಲ್ವಾನ್, ಉಸ್ತಾದ್ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತವಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವು ವಿಭಜನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದ್ದೂ ವಿಭಜನೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವರದ್ದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಸಾಕಿದ ಮಗ. ದಾವಣಗೆರೆಯನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನೋಡುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
RCB, KSCA ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು - ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶಾಸಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, RCB, KSCA ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶಾಸಕರಿಂದ RCB ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು?, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದಾ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ದುರಂತ ಆದ ಕಾರಣ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಶಿಫಾರಸು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಸಕರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. RCB, KSCA ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: