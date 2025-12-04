ETV Bharat / state

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆದ ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ

ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BAGALKOTE FORMER MLA DODDANAGOUDA PATIL OPEN DEBATE ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ
ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)
Published : December 4, 2025 at 5:21 PM IST

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: "ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇಳಕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ತಮ್ಮ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಹಪ್ತಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದರೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಕನ್ನೇರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಶಪ್ಪನವರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಮತ್ತೇ ಚುನಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ, "ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಹಗಲುಗನಸು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್​. ಅಶೋಕ್​​ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಲೀಡರ್​ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅತ್ಲಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇತ್ಲಾಗ. ರೆಬೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಂಧಾನ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಸಿಎಂ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆಡಳಿತ ಇರುತ್ತದೆ. 2028ಕ್ಕೂ ನಾವೇ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿವಿ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, "ಅದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಮಗೊಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ನಿಜವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನೋಡಿ ನನಗಂತೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಅದರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೂ ಸಹ ನಾನಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದ ಶಾಸಕರು "ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಧಿವೇಶನದ ನಂತರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದವರು, ಶಕ್ತಿ ತಂದಂತವರರು ಮುಂದೆ 2028ಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ" ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

