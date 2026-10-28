ಹಾಸನಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ: 'ಸಭೆಗೆ ಕರೆಯದಿದ್ದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' - ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಸ್ವರೂಪ್ ಬೇಸರ
Hassanamba Jatra Mahotsav: ಹಾಸನಾಂಬ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಗೋಲ್ಡ್, ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 28, 2026 at 9:10 PM IST
ಹಾಸನ: ಹಾಸನಾಂಬ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಂತಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆಗೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ನಾನೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ. ಹಾಸನಾಂಬಾ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಇರುತ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರು, ನಾನು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಚರ್ಚೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡಲು ಆಗ್ರಹ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಐಪಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಚಿವರು ಕೇವಲ 3,500 ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಗೋಲ್ಡ್, ವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜಾತ್ರಾ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಸಕರು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯವರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಾಸನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಹಾಸನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆರಲು ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪ್ರಸಾದ ಕೌಂಟರ್, ಭಕ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈಗಾಗಲೇ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ನೀತು ಕೋಥಾರಿ, ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸನಾಂಬ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಸನದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಹಾಸನದವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಸನಾಂಬೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಸನಾಂಬ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಸನಾಂಬ ಮುಂಭಾಗ ಅಂದರೆ ಬಾಳೆಕಂದು ಕಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವವರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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