ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಸೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಿಲುಕಿದ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಂದಾಪುರ ಸಮೀಪ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.
Published : October 6, 2026 at 1:18 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಂದಾಪುರ ಸಮೀಪ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಿಂದಾಗಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಾಗದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಯಿತು.
ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಾಹನವೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಂದಾಪುರದ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 50 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಒಂದಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 2 km traffic ಇದೆ ಎಂದಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಪಯಣ ಈಗ ಕೆಣಕುತ್ತಿದೆ. https://t.co/oJ1xeCBemG— S.Suresh Kumar (@nimmasuresh) October 5, 2026
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚಂದಾಪುರದ ಮುನ್ನ ಸುಮಾರು 50 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಒಂದಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದ ಸೈಕಲ್ ಪಯಣ ಈಗ ಕೆಣಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕೆ.ಆರ್ ಪುರಂ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರು. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
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