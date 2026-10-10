ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಪಿತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೇ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ: ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 7:30 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಪಿತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೇ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ಹಲಗಿನ ಕತ್ತಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಸಚಿವರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕಳಿಸಿರುವ ಸಂದೇಶ ಎಂದರು.
ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ. ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಪಿತ್ತದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಗ್ನೇಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಎಂಟು ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ, ಎರಡು ಸಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಎನ್ಡಿಎ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: