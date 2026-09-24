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30 ಸಚಿವರು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ 100 ದಿನಗಳ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ: ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

MLA SUNIL KUMAR SLAMS STATE GOVERNMENT OVER DROUGHT
ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 2:49 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಚಿವರು ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನೂರು ದಿನಗಳ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇದು ರೈತ ಪರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ಕಾರ. ಬರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜನ್ಮದಾತವಾಗಿ ರೈತರಾಗಿರೋರಿಗೆ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬೈ ಬರ್ತ್ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಿಎಂಗೆ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ರೈತ ಗೀತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು. ಬರ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ ತಾಲೂಕು ಘೋಷಣೆ ನೋಡಿದರೆ, ಯಾರದ್ದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂಡಾರದ ಸಿಎಂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಮಿಟಿಯವರು ಬರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ರು. ಅದರಿಂದಲೇ ತೀರ್ಪು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂತು. 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬರ ಅಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ರೈತ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ನಾವು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ & ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ?. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿರೋ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನು?. ರೈತರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಉಪಯೋಗ ಏನೂ? ಹೇಳಿ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಆನೆ ತರ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇಂತಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ?. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ KPSC ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುಚ್ಚಿ. ಅವರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಬರ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು‌.

ಜಾಹೀರಾತು ಹಣ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು: ಬರಗಾಲ ಎದುರಿಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ?. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಸಚಿವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ?. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೂರು ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಹಣವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಉಳುವಾ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹಾಡು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಲದು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾವನೆ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓಡಾಡಿದರೆ ಬರಗಾಲ ಹೋಗೊದಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆದ್ಯತೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ‌. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ‌. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವೇಷ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡಬೇಡಿ: ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಜೀರೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊರು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ‌. ಜನರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಸಚಿವರೂ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೂರು ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೇ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

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SUNIL KUMAR SLAMS
ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ
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