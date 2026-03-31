ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು 13 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್
ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 31, 2026 at 4:26 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು 13 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಸ್ವೈ ಆಪ್ತ ರುದ್ರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ರುದ್ರೇಶ್ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೊಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷ, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2023ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನೈಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ಕರೆದು ಯಾರ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕಲು ಬರುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ನಿಂತು, 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ 13 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕಿ ಬರಬೇಕಾ?, ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗೆ ಇದೆಯಾ?, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವೇ?, ನಾನು ಯಾರ ಬೂಟನ್ನೂ ನೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಯಿತೇ?, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕಬೇಕೇ?. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕಬೇಕೇ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸ್ ದತ್ತು ಪುತ್ರ ರುದ್ರೇಶ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರಾ?. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರೋದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಾ ಅಥವಾ ನೈಸ್ ದತ್ತು ಪುತ್ರನೋ?. ನೈಸ್ನಿಂದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈತರ ಪರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಎನ್ನುವ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಉರಿ.?. ಇಂತಹ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ನೀವು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನುವುದೊಂದೇ ಆತನ ಐಡೆಂಟಿಟಿನಾ?. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಮತ ಇದೆಯೇ?. ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಮತ್ತು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಯಾರ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನನ್ನ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ?. ದಯಮಾಡಿ ಉತ್ತರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ: ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಸೇತುವೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ, ನಾವೂ ಖೇಣಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಅವರು ಜಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಸಲ ಹೇಳ್ತನೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆಯೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮನಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಉಚ್ಛಾಟನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬಲ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರ?. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬೂಟ್ ನೆಕ್ಕೋಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ರುದ್ರೇಶ್. ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ವಾ?. ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕೆಣಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ರುದ್ರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡನೆಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಕೀಲರ ಜತೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳುವ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ತರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2028 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
