ETV Bharat / state

ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಮೀಲು: ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್

ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU RAMANAGARA STONE QUARRY TRAGEDY ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿ ರಾಮನಗರ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ
ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 2, 2026 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: "ದುರಂತ ನಡೆದ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಮೀಲು ಆಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "10 ಜನರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪಿಟೀಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಕ್ವಾರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಗರ್ಭಿಣಿ ಚಿರತೆ ಸತ್ತಾಗಲೇ ನಾನು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕ್ವಾರಿಯೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಮೀಲು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂಡೆ ಓನರ್​ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಬೇಕು. ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಾಲೀಕನ ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಬಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಸತ್ತವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕ್ವಾರಿ ಕಾಯೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ: ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್​ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್​ ಆರೋಪ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ, "ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿಯವರು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಕ್ವಾರಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾರಿ ಕಾಯೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ" ಎಂದ ಖರ್ಗೆ " ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ, ಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೊಡೋಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮನಗರ: ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು; ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ - ಸಿಎಂ

TAGGED:

BENGALURU
RAMANAGARA STONE QUARRY TRAGEDY
ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿ
ರಾಮನಗರ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿ ದುರಂತ
MLA ST SOMASHEKAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.