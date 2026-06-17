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ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಎಸ್​.ಎಸ್.​​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​

ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್​ ಎಸ್​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಶಾಸಕ ಎಸ್​.ಎಸ್.​​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 4:15 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್​.ಎಸ್.​​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರಿಗೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ 106ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. 2028ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಾಯ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್​ಎಸ್​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆರ್​ಎಸ್​​ಎಸ್​ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಶಾಸಕರ ನಕಾರ: ಮುಂದುವರೆದು, ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್​ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಗಾಳ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಆಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.‌ ನಮ್ಮವರು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು

60 ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ: ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.‌ 60 ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಸಕ ಎಸ್​.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜ‌ನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೇಲ್ಮನೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್; ಏಳನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು?

TAGGED:

ಶಾಸಕ ಎಸ್​ ಎಸ್​ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​
DAVANAGERE
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ
MLA SS MALLIKARJUN

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