ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ: ಚಿನ್ನತಂಬಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಚಿನ್ನತಂಬಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನತಂಬಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೂರು (ETV Bharat)
Published : May 23, 2026 at 8:48 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿನ್ನತಂಬಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೌಂದರ್ಯರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬೋಗಸ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಬಂದ ಜನರನ್ನು ವಂಚಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನತಂಬಿ ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇವನ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 270ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದರು.

ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ: ಈತ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಚಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಕರಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ದೂರು: ಚಿನ್ನತಂಬಿಯ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಲೀಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರನ್ವಯ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಸುಮಾರು 270 ದೂರುಗಳು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನತಂಬಿಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಚಿನ್ನತಂಬಿ ಚಿನ್ನದ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಇಡಿಗೂ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಚಿನ್ನತಂಬಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಅಡವಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈತನ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹೇಳಿದರು.

