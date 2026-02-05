ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ; ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿರುವೆ: ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ
ಸಲಗಾರ್ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಚಲಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 5, 2026 at 5:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು, ನಿನ್ನೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಶರಣು ಸಲಗಾರ್, ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಏಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ. ಆಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರು. ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಾಗ, ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಗಿ ಕಳ್ಳ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಶರಣು ಸಲಗಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒರಟಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಹೌದು, ಅಪ್ಪನ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೌದು. ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದು?. ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರವಿ ಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಳ್ಳ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಪದೇ ಪದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಏಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಾನು ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ಅವರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಳ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಸಾಧ್ಯನಾ?. ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ?. ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಎನ್ನುವ ನೀನು ಏಕೆ ಈತರ ಮಾಡುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಕಾಮತ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಛೇಡಿಸುತ್ತಾರೆ?. ಈ ತರ ಮಾಡಬಹದಾ?. ಮಾತಿನ ಭರದಲ್ಲಿ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಒರಟಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ವೇದನೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು?. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. ಮಾತಿನ ಛಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಬೇಕು?. ಸಲಗಾರ್ ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಚಲಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಗಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಗುವುದು ಏಕೆ?. ಅವರ ಕೂಗುವುದಾದರೆ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಗಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಏಕೆ ಕೂಗಬೇಕು?. ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸದನದೊಳಗಡೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ: ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಇದ್ದರೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
