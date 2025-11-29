ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ : ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್
ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 29, 2025 at 3:20 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತೇ ಬರಲ್ಲ, ಜನ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನೀವು, ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ, ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬಬ್ಬರು ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂರು ಜನ ಶಾಸಕರು ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಹೊನ್ನಾಳಿಗೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗಳೂರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಅವರದ್ದು ಒಂದೇ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾರ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬರದು ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಆದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೀವು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಅವರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 31 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
