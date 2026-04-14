ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ, ಹೊಸಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿ: ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್
ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ
Published : April 14, 2026 at 4:22 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಗು ಅತ್ತರೇ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಕೊಡೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸಬರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿ. ಹಳೇ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಡಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ: ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವೋ ಹಾಗೇ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದ್ರಿಂದ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಾರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಎತ್ತು ಭಾರ ಎಳೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಎತ್ತಿಗೆ ಭಾರ ಹಾಕೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಭಾರ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಭಾರವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಗರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಹೌದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೆಚ್ವಿನ ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಒಲ್ಲದ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಮೀರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಮೀರಣ್ಣನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಕರೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
