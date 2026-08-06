ETV Bharat / state

ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿಲ್ವಾ?; ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್

ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE MINISTER NEGENDRA KARNATAKA CABINET ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 6, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಸಿಎಂ ಆದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾತಿವಾರು, ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು ಎಂದರು.

ನೂತನ ಸಚಿವ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪವಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ?. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿ ಇದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ. ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಬಂಧ ಇದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಪ್ತರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಪ್ತರು ಎನ್ನಲು ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾರು ಜಾತಿವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿಟ್ಟಾಗಲು ಬರುತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇವಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ ಶಾಸಕರು ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ನಾನು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಮನೆಯ ಮಗ ನಾನು. ಶಿವನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಬಸವ ನಾನು. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಕಾಲ ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಡಿಕೆಶಿ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಿ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲಾ. ನಾನು ಅವರ ಮನೆಯ ಮಗ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು‌.

ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಲ ಆರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧು ಲಿಂಗಾಯತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳ ಪಂಗಡದಿಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆರ್ ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಲ ಗೆದ್ದ ಕೆಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಡಿಕೆಶಿ ವಿಸ್ತರಿತ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ 19 ಮಂದಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ: ಸಂಪುಟ ಸೇರಿದ ಹೊಸಬರು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವು

TAGGED:

DAVANAGERE
MINISTER NEGENDRA
KARNATAKA CABINET
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ
MLA SHIVAGANGA BASAVARAJ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.