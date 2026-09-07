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ಯಾದಗಿರಿ - ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ: ಏಕಾಂಗಿ ಧರಣಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಶಾಸಕ

ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿದ ಅವರು ಇದನ್ನು ತಾರತಮ್ಯದ ಧೋರಣೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ್ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 2:52 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗುರುಮಠಕಲ್​​ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿದ ಅವರು, ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುರುಮಠಕಲ್, ಯಾದಗಿರಿಯನ್ನು ಬರ ತಾಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಶರಣಗೌಡ ಕಂದಕೂರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಕಂದಕೂರು ಜೊತೆಗೆ ಕುಳಿತು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಛಲವಾದಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂದಕೂರ್​, ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇ ಬರದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವೆ ಎಂದರು.

ನನ್ನನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಣ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದಿವೆ. ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಶಾಸಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೇ? ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

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TAGGED:

KARNATAKA DROUGHT LIST
MLA SHARANAGOUDA KANDAKUR
SHARANAGOUDA KANDAKUR PROTEST
YADGIR AND GURUMITKAL TALUKS
KARNATAKA DROUGHT LIST

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