ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್ ಕಡಲ ತೀರದ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಹಾಡು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.
Published : December 24, 2025 at 1:40 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಇಲ್ಲಿನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ 2025'ರ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ-ಅಂಕೋಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದರು.
ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದ ಶಾಸಕರು: ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ, ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು ಶಾಸಕ ಸೈಲ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಹಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ವೇದಿಕೆಯೇರಿದ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್, ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಗೀತೆ 'ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಮರೆತು ಬದುಕಿರಲಾರೆ' ಹಾಡನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಅನುರಾಧಾ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಸೈಲ್ ಅವರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಡಾ. ರಾಜ್ ಹಾಡುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಶಾಸಕರ ಕಲಾಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕಡಲತೀರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಹಾಡಿನ ಬಳಿಕ ಶಾಸಕರು ಗಾಯಕ ಗುರುಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾತಂಡಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು.
ಕಾರವಾರದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಗುಮಟಾ ಪಾಂಗ್ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ನಡೆದ 'ಗುಮಟಾ ಪಾಂಗ್' ವಾದ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೈಗಾದ ಸುನೀಲ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರದ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದವು.
ಜೋಯಿಡಾದ ಸುಮಂಗಲಾ ದೇಸಾಯಿ ತಂಡದಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಜನಮನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಶಿರಸಿಯ ಮನೋಜ ಅ. ಪಾಲೇಕರ ತಂಡದಿಂದ ರೂಪಕ ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಮತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರವಾರದ ಸುಜಾತಾ ಕೆ. ಹರಿಕಂತ್ರ ಅವರಿಂದ ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು.
ಗುರುಕಿರಣ್ ತಂಡದ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉತ್ಸವದ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಡಲತೀರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ಮೊದಲ ದಿನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಕಡಲನಗರಿಯ ಜನರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಸಿತು. 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಗಾಯನ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆ: ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಮಂದಿ!