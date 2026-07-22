ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
Published : July 22, 2026 at 8:22 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಸಾಯಬ್ರುದು ಬರ್ತಡೇ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮೋಡ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇನ್ನು, ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಚಿವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಶಾಸಕರು ಇಲ್ವಾ ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ರು.
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