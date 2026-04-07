ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದ್ವೇಷ ಹಚ್ಚಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ: ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರ ಮುನಿಸು ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 9:11 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಹಿತ 23 ಪಕ್ಷೇತರರು ಕಂಠಕವಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನವೊಲಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರ ಮುನಿಸು ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ ಮುನಿಸನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 23 ಪಕ್ಷೇತರರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ : 'ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೇ4ಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡ್ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇಯಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಪಕ್ಷ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಇಬ್ಬರು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 23 ಜನ ಪಕ್ಷೇತರರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಹಿತ ಹತ್ತು ಜನ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ : 'ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಹೌದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಕೋಮುವಾದಿ ಮತದಾರರಲ್ಲ. 11-12 ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮತದಾರರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ಮತ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆಯಿಂದ ಕರೆತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು : 'ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ, ಬೈದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷಕಾರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಬೆಂಕಿಹಚ್ಚಿ ದ್ವೇಷಿಸಿ, ಬೈದು, ವಿಷಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಎಸ್ಡಿಪಿಐ, ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರರು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ನೇಕಾರರು, ಕುರುಬರು, ದಲಿತರ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಸಿಗುವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
