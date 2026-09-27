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ಅವನಪ್ಪ, ಇವನಪ್ಪ ಅಂತ ಪದ ಬಳಕೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ನೀವೇ: ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ನೀವು ಬಳಸುವ ಪದ ಬಳಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಪದ ಬಳಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

PRADEEP ESHWAR
ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 7:49 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ನೀನು ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ನೀವು ಬಳಸುವ ಪದ ಬಳಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಪದ ಬಳಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಪ್ಪ ಇವನಪ್ಪ ಅಂತ ಪದ ಬಳಕೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ನೀವೇ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಎಸ್​​ಎಸ್ ಶಾಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನೀವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೀರಾ. ಅವ್ರೇನ್ರೀ ಓದಿಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು. ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯ ವಿಶೇಷ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗ ಈ ಮಗ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಭಾಷೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಎಲ್​​ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದರು.

ಒಬ್ಬ ಒಬಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗರು ದಲಿತರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.‌

ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫ್​​ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಟು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಯತ್ನಾಳ್ ಹಾಗೂ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಮಾಜಿ ಎಂಪಿ ಹೆಸರು ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಲ್ಲ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ: ಜ್ಞಾನೇಶ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹುಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳದೇ ಪ್ರಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 30 ವರ್ಷ ಖರ್ಗೆ​ಗೆ ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೊಗಳಿ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರ್. ಅಶೋಕಣ್ಣ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಲು ನಾಲಾಯಕ್. ಮುಂದೆ ಸುನೀಲಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿವರು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಳ್ಳರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. 2028ಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ 150 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಕೇಳುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ 30 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಎಂಬ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಎಂ ಅಂತಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿ. ನಾನು ಕೂಡ 28ಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನುತ್ತೇನೆ ಮಾಡೋಕಾಗುತ್ತಾ?, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಆದ್ರೂ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

EX MP PRATAP SIMHA
DAVANAGERE
ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್
MLA PRADEEP ESHWAR

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