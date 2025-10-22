ETV Bharat / state

ರಮೇಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬಾರದು: ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ

ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್​​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 22, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): "ನನ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಬ್ಧಕೋಶಗಳಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ನಾನೂ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಜನರು ನನಗೂ ಸಹ ಮೆಂಟಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬಾರದು" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರಮೇಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬಾರದು' (ETV Bharat)

"ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ರಮೇಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬಾರದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಜನರು ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿಡಲಿ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಸವದಿ, "ಜಿಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಮ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್​​ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಸೋಲಿಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

"ಈಗ ಪುನಃ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳಿರುವ ನಾಡು. ಯಾರ್ ಯಾರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸವದಿ ಗುಡುಗಿದರು.

"ಜಾಣರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಅರಿವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಡ್ಡ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗೌರವದ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಏಕ ವಚನದಲ್ಲೇ ಸವದಿ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.

"ನಮ್ಮದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಮನೆತನ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಲೇ ಶಬ್ದ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೆಂಟಲ್ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಇದು ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದವರು. ಹಿಂದೆಯೂ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಮುಂದೂ ಸಹ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

