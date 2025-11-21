ETV Bharat / state

ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ: ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ

ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನವಲಗುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MLA KONAREDDY ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ BENGALURU MINISTER SEAT BUZZ
ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 21, 2025 at 7:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನವಲಗುಂದ ಶಾಸಕ ಎನ್​.ಹೆಚ್. ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಅವರು "ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ‌ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಆಹ್ವಾನವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. (ETV Bharat)

"ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಭೆ ಇತ್ತು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಆ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಪವರ್​ ಶೇರಿಂಗ್​ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಏನೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೇಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, "ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು?. ನಿಮ್ಮಿಂದ (ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ) ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂ ವಿಚಾರ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನೇ ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನುಂಟು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಉಂಟು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅವರೂ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ: ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ

TAGGED:

ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ
BENGALURU
MINISTER BERTH
MLA KONAREDDY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಾಲ್ಕು ದೇಶ, 15,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಣಹದ್ದು

ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನವದಂಪತಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ

ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್: ಸೇವಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ; ಭಾರತ vs ಪಾಕ್​ ಮುಖಾಮುಖಿ ಇಲ್ಲ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.