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ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಷಡಕ್ಷರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆ: ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ತಿಪಟೂರಿಗೆ ಆಗಮನ

ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಶಾಸಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು.

MLA K SHADAKSHARI, WHO WAS ADMITTED TO A HOSPITAL IN DELHI DUE TO ILLNESS, HAS FULLY RECOVERED.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಷಡಕ್ಷರಿ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 14, 2026 at 2:49 PM IST

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ತುಮಕೂರು: ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕರ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ್​ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದೆಹಲಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರೆಳಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಖಾತರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ತಿಪಟೂರಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್​ 11ರಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ತಂಗಿದ್ದರು.

ಗುರುವಾರದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆದಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ (ಜೂನ್​ 10) ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್​ ಅವರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ನಡುಗಿ, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕುಸಿದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್​ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿ, ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಶಾಸಕ ಕೆ. ಷಡಕ್ಷರಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರೆ, ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ‌. ವಿವೇಚನ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಲ್ಲದೇ ಶಾಸಕರು ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ, ನೀರು, ಔಷಧಿ ನೀಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕರ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ತೀರಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಶಾಸಕರು ತಮಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯಕರು ಬೇಡ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬದಲಾದ ಹವಾಗುಣ, ಸ್ಥಳ, ಊಟ, ತಿಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ದಿನಚರಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲು

TAGGED:

TUMAKURU
ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್
MLA K SHADAKSHARI RECOVERED

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