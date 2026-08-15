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ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲಿ: ಸಿಎಂಗೆ ಜನಾರ್ದನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯ

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆಗಿರುವ ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಖಾನ್​ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಜನಾರ್ದನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹ ಜಮೀರ್​ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MLA JANARDHANA REDDY
ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ್​ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 2:01 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತನಗಿರುವ ದುರಾಭಿಮಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​ ಖಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆ-ಗೌರವ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ. ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದು ಎದೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಜನಾರ್ದನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯ (ETV Bharat)
ದಲಿತರ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು, ಶೋಷಿತರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚುನಾಯಿತರು, ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ದಲಿತರಿಗೆ ಸೇರಿದ 187 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಳಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯದ ಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಪತ್ರವು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.‌ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ನೂತನ ಸ್ಪೀಕರ್​ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ಇದೇನಾ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೌರವದ ವಿಚಾರ. ಇವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಆಕ್ಷೇಪ; ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ

TAGGED:

KOPPAL
MINISTER ZAMEER AHMED KHAN
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ
MLA JANARDHANA REDDY

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