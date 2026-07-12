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ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್‌ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು: ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಖರ್ಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 12, 2026 at 12:08 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: "ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ತಮಗಿರುವ ಗುರುತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆತು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಖರ್ಗೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಜಿ.ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ರೆಡ್ಡಿ, "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏಕಾಏಕಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖರ್ಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಗೆ ಅನರ್ಹ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಕೇವಲ RSS ಜಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗೇಡಿತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

"ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಈ ದೈಹಿಕ ಭಾಷೆ, ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕೂಡಲೇ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​, ಖರ್ಗೆಯನ್ನು ಮೆಂಟಲ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಿಶ್ಯಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ RSS ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಚಟ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"15 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಅವರ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ RSS ಅನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಎಂಬ ಈ ಅಸಾಮಿ ಕೈಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರೆಡ್ಡಿ, "ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚನ ತರಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಥ ಸಂಚಲನ ವಿಚಾರವೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿ ಖರ್ಗೆಗೆ ಬಹುಶಃ ದಿಗಿಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೇ, ಜನರಿಗೆ ಉಳಿತು ಮಾಡದೇ ಸೋಲುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

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TAGGED:

KOPPAL
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ
ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಶಾಸಕ ಜಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ
G JANARDHANA REDDY

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