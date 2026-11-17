ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಟಾಪಟಿ: ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ, ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬೇಸರ
ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಕರೆಯದೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರೇ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 5:20 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಭದ್ರಾ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಸಕ ಡಿಜಿ ಶಾಂತನಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ-ನ್ಯಾಮತಿ ಶಾಸಕ ಡಿ ಜೆ ಶಾಂತನಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು.
ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಎನ್ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡಲೇ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಈ ಸಂಬಂಧ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಿಜಿ ಶಾಂತನಗೌಡ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಶಾಂತನಗೌಡ, "ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತರು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತೋಟಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀರು ಬಿಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. 15ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದೇ 1000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ತೀರ್ಮಾನ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಐಸಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಂತ್ರ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಶಾಂತನಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸಂಸದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾ. ಯಾರ್ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಆದೇಶ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ರೈತನೇ, ನನ್ನದು ತೋಟ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವೆ, ಸಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಪ್ಪರ್ ಭದ್ರಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶಾಸಕರು: "ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ ಅದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ, ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಕರೆಯದೆ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರ ಹಾಗು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀರು ಹರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮಲ ಸಚಿವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಪತ್ರ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆ. ಈ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೂರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀರು ಹರಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀರು ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿಯೇ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರದ್ದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈತರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂತೆ. ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಕರೆಯದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ" ಎಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ಧಾರ - ಸಚಿವ ಬಸವಂತಪ್ಪ: ಮುಜರಾಯಿ, ಬಂದರು ಸಚಿವ ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ "ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಎಂದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಿರ್ಧಾರ. ಇದನ್ನು ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಐಸಿಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀರು ಬಿಡಲು ಕೆಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದರೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ನೀರು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ. ಸಿಎಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಿನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನೀರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೀರು ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೇ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಇದೆ, ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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