ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರೂ ಮೂಕರೇ, ದಿನನಿತ್ಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಬದುಕು: ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್
ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮನೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2026 at 2:04 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಜೀವನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗದೇ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ನೋಡಿದರೆ, ಕಲ್ಲು ಹೃದಯವೂ ಮಮ್ಮಲ ಮರಗಲಿದೆ. ದಿವಂಗತ ಚಿನ್ನಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಜಾನಕಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಆರು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಐವರು ಮೂಕರಾಗಿದ್ದು, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ವರು ಮೂಕರು ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ದುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಸಿಸುವ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹರಿದ ಚಾವಣಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ, ಮಲಗಲು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕುಸಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಭಯದಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಮನೆಯೂ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ನೆರವಿಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಮೂಕ ಜೀವಗಳ ಬದುಕು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಕರಳು ಹಿಂಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮಾತು ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆದುರು ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗದೇ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಬಡತನ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಈ ನಾಲ್ವರು ಆಸರೆಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಗಳಿದ್ದರೂ, ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೂರವೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ನಂಜನಗೂಡಿನ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧು-ಬಳಗದ ಆಸರೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮತ ಕೇಳಲು ಬರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವರ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಈ ನಾಲ್ವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೂರು ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಾಯ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ವಾಸವಿದ್ದ ಮನೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಕಷ್ಟ-ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯ ಮನೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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