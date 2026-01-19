ಜ.22ರ ಅಧಿವೇಶನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ವಿದಾಯದ ಅಧಿವೇಶನ ಇರಬಹುದು: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ
ನಾಡಿದ್ದು ನಡೆಯುವ ಅಧಿವೇಶನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 19, 2026 at 2:01 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜನವರಿ 22ರಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಧಿವೇಶನವಿರಬಹುದು. ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ವಿದಾಯದ ಭಾಷಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತರಾತುರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅವರದು (ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ) ಇದು ಕೊನೆ ಅಧಿವೇಶನ ಅನ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಬರಲಿ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2.5 ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುಬಹುದು ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ವಿ ಬಿ ರಾಮ್ ಜೀ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಬಿ ರಾಮ್ ಜೀ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧ: ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಾದರೂ ಸಹ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವಾಗಲು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾದಂತಹ ಗೆಲುವಾಗಿರುವುದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸ್ವಂತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ