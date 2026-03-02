ETV Bharat / state

'ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ 35 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವೆ': ದುಬೈನಿಂದ ಶಾಸಕ ಭರತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ

ಶಾಸಕ ಭರತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದುಬೈನಿಂದ ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಭರತ್​ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
Published : March 2, 2026 at 4:39 PM IST

ಬಳ್ಳಾರಿ/ದುಬೈ: ದುಬೈನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಭರತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ತಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ತಮ್ಮವರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾಸಕ ಭರತ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ನನಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ 35 ಜನ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜತೆಗೆ ದುಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಳ್ಳಾರಿಯ 35 ಜನರ ಲಿಸ್ಟ್​​ನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಸಕ ಭರತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವಿಡಿಯೋ. (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ - ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ದ: ಕೆಐಎಎಲ್​​​ನಲ್ಲಿ 22 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದು

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸುಮಾರು 109 ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಾ ಬೈರೇಗೌಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಆತಂಕ ಪಡುವುದು ಬೇಡ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಲ್ಪ್​ಲೈನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 109 ಜನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ.‌ ನಮ್ಮ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಡ್ ಕಮೀಷನರ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಇರಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಡಾಂತರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ, ನಾವು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಲ್ಪ್​​ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 22253707 ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ‌ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಾ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

