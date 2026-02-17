ETV Bharat / state

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ಯತ್ನಾಳ್​

ಶಿಕಾರಿಪುರವೇ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಯತ್ನಾಳ್​ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಜಯಪುರ: ''ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ'' ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಾ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್​ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

''ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದಷ್ಟೇ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಶಿಕಾರಿಪುರವೇ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮೈಸೂರು, ವರುಣಾ, ತುಮಕೂರು ನಗರ, ರಾಜಾಜಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ಬದಲು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯಾ'' ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದರು.

''ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್​ ಜಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಗರಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಅಶೋಕ್​, ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸದನದಲ್ಲೇ ಕೂತಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಒಳಿತು'' ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ವಿಚಾರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಯತ್ನಾಳ್​, ''ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕರ ಬಲವಿದೆ. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಜಗಳದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಥಹ ವಾತಾವರಣವಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

''ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲಾ, ಇದೇ ಕೊನೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಲು ನನ್ನ ಮಗ ಯೋಗ್ಯನಿಲ್ಲಾ, ನಾನೇ ಕೊನೇ ಸಿಎಂ ಎಂದುಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡದಿರಲು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಸಹ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಯತ್ನಾಳ್​ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ರಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರನ ಬಳಿ ಯತೀಂದ್ರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯತೀಂದ್ರಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮವನೇ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್​ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ- ಯತ್ನಾಳ್​: ''ಈಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದೇ ಹಾದಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಜೆಸಿಬಿ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರವೆಂದು'' ಯತ್ನಾಳ್​ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಜೆಸಿಬಿ ಪಕ್ಷ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ 2028 ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೋ, ಯತ್ನಾಳ್​ ಗೌಡನ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೋ, ಜೆಸಿಬಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಆಗೋದು ಖಚಿತ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ನಿಜಾ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವಿಚಾರ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೋ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಿರೋವರೆಗೂ ಇರುತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಜೆಡಿಎಸ್​ನವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಜೊತೆನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ'

TAGGED:

CM SIDDARAMAIAH
D K SHIVAKUMAR
B Y VIJAYENDRA
VIJAYAPURA
MLA BASANGOUDA PATIL YATNA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.