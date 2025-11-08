ETV Bharat / state

ಹಳ್ಳ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ: ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಶಾಸಕನ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ, ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು

ಸಚಿವ ಎಸ್​.ಎಸ್​. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ರೈತರ ಜಮೀನು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

LAND ENCROACHMENT ALLEGATION
ಸಚಿವ ಎಸ್​.ಎಸ್​. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಳ್ಳ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 11:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್‌.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಹಾಗೂ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಮಧ್ಯೆ 'ಭೂಕಬಳಿಕೆ' ಆರೋಪದ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆರೋಪ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಾ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್‌ಗೆ ಸಚಿವ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 24 - 25 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನನಗೆ 58 ವರ್ಷ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಒತ್ತುವರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ‌ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನ. 10, 11 ಮತ್ತು 12ರಂದು ಸರ್ವೇ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.‌ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬರಲಿ ವರದಿ: ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರ ವರದಿ ಬರಲಿ, ಆ ವರದಿ ಬಂದ ‌ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಅಂದರೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ. ಆ ಆಸ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ಹಳ್ಳ ಹೋಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 100% ಅದು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯ ಹಿನ್ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನೀರು ಇಳಿಯುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ, ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು, ವರದಿ ಸರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹರಿಹರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ.‌ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಳಿ ಕೂರೋದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ರೈತರ ಜಮೀನು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ: ಶಾಸಕ ಬಿ. ಪಿ. ಹರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಡಿಡಿಎಲ್​ಆರ್, ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ. ಮರಳಿ ಬಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರ್ವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ, ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ‌ ಇದೆ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜಮೀನು ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಜಮೀನು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‌"ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಂದು ಸರ್ವೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಳ್ಳ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 10, 11 ಮತ್ತು 12 ರಂದು ಬಂದು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.‌ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ನಾವು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಸ್​.ಎಸ್​. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಅವರನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೂಗು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹರಿಹರ To ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ಹರಸಾಹಸ: ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು!

TAGGED:

MLA B P HARISH
MINISTER S S MALLIKARJUN
DAVANAGERE
ಭೂಕಬಳಿಕೆ ಆರೋಪ
LAND ENCROACHMENT ALLEGATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.