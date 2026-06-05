ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 'ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ' ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಚಾಲನೆ: ಏನಿದು ಮಿಯಾವಾಕಿ?
ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಕಿರಾ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರು.
Published : June 5, 2026 at 3:43 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾದರಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 100 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅರಣ್ಯ ದಿನದಂದೇ ಮಿನಿಕಾಡು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಗಿಡ-ಮರಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಸ್ವಚ್ಛಂದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೆಲೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಗರೀಕರಣದ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ಗಿಡ-ಮರಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಹಾನಗರಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ನಗರವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅತೀಯಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಜನಜೀವನ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿರುವ 'ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ' ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀನಗರದ ನಂದಿನಿಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟಶೈಲಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಗರದ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕಾಲೊನಿ, ರಾಮತೀರ್ಥನಗರ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೊನಿ, ಟಿವಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ಮಿಯಾವಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಂಗೆ, ಸಂಪಿಗೆ, ಬದಾಮ್, ಬೇವು, ಸಾತಪತ್ರೆ, ಬಂಬೂ, ಕನೇರಿ, ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಗಳೂ ಸೇರಿ 12 ತರಹದ ಒಟ್ಟು 700 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲು ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಖರೀದಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಾರ್ಡ್ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರಿಗೆ ವಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಿಡ, ನನ್ನ ಮರ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಸಿರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಕೋರಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಗಿಡ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, "ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಜೂನ್ 7ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಗಿಡ-ಮರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು, ಬೆಳೆಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲ, ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಲಿಗೇರಿ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ನಾಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡ-ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯಗಳು ನಗರಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ. ಇವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೆಡ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನೆರಳು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿ-ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐದು ಕಡೆ ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 'ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಿಯಾವಾಕಿ' ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ 58 ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಏನಿದು ಮಿಯಾವಾಕಿ ಅರಣ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ?: ಇದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಜಪಾನ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಕಿರಾ ಮಿಯಾವಾಕಿ. ಬಹುತೇಕ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಿಯಾವಾಕಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ವಲಯ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ 3ರಿಂದ 5 ಸಸಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮರಗಳು, ಪೊದೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಲಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಣ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಕ್ಕಿ, ನಗರವಾಸಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಂದ ವಾತಾವರಣ ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ.
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