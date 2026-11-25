ಆನೆ ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಿ ಆಗಬಾರದು: ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುವ ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ
Wild Elephants Relocate: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಆನೆ ನೋಡಿಯೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
Published : November 25, 2026 at 2:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಆನೆ ದಾಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಿ ಆಗಬಾರದು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರ ಬದುಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಆನೆ ನೋಡಿಯೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆನೆಗಳು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಸರ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಉಪದೇಶ ನೀಡುವವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸಿಸಿ ನೋಡಲಿ. ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಇರಲು ಸರ್ಕಾರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕೊಡಿ: ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಸಕರು, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ತನ್ನ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷವಾದರೂ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 5-6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಇಂದು ಚಳಿ - ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತು ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳುವ ಬದಲು ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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