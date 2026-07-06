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ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಮುಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ₹2000 ನಿಗದಿ: ಶಾಸಕರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂ.ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರದ ಶಾಸಕರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SPECIAL DARSHAN OF CHAMUNDI
ಚಾಮುಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ₹2000 ನಿಗದಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 8:46 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರದ ಶಾಸಕರು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಚಾಮುಂಡಿಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ₹2000 ನಿಗದಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ (ETV Bharat)

ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂ ಸರಿಯಲ್ಲ: ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಎಂದು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ, ಇದು ದುರಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಬಾಲು ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ಟಿಕೆಟ್​ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂ ನಿಗದಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬುದೇ ತಪ್ಪು. ದೇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಡವ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ 300 ರೂ. ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಕೀಲ ಗೋಕುಲ್ ಗೋವರ್ಧನ್.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಿಗದಿ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ನಿವಾಸಿ ರವಿ ಹೇಳಿದರು.

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2000 RUPEES SPECIAL DARSHAN TICKET
SPECIAL DARSHAN OF CHAMUNDI

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